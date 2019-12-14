أخبار عاجلة

مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

قرقاش يعلق على إشارات قطر بشأن قرب حل الأزمة الخليجية

Google+ Print
قرقاش يعلق على إشارات قطر بشأن قرب حل الأزمة الخليجية قرقاش يعلق على إشارات قطر بشأن قرب حل الأزمة الخليجية

أبوظبي - مباشر: علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على إشارات دولة قطر بشأن قرب حل الأزمة الخليجية.

وقال أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: "التسريبات القطرية الاخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات".

وتابع الوزير الإماراتي، أن السعودية تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، مؤكداً أن "التزامها -السعودية- بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب".

وعلق قرقاش، في وقت سابق، على تغيب أمير قطر عن القمة الخليجية الـ40، التي اختتمت أعمالها في العاصمة السعودية الرياض.

 وقال قرقاش، "أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة".

وتابع قرقاش: "غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاره، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع".

وانعقدت القمة الخليجية الـ40 في العاصمة السعودية الرياض في 10 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة دولة قطر ممثلة في رئيس الوزراء.

وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، أعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

ترشيحات

أنور قرقاش يعلق على انعقاد القمة الخليجية صندوق "خليفة" يدرس مستقبل ريادة الأعمال في الإمارات الإمارات تطلق استراتيجية لتصبح الأفضل عالمياً خلال خمسين عاماً "مواصفات": المنتجات المتداولة بالأسواق مطابقة للشروط الإماراتية ...

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر