أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: لا صوت يعلو فوق إنفراجة أزمتي البريكست والتجارة في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، مع فوز ساحق لحزب المحافظين في الانتخابات العامة والاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

كما تكلفت قرارات البنوك المركزية الكبرى بالاستحواذ على جزء كبير من اهتمامات المستثمرين.

رفع حاد لتقديرات نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الثالث

سجل اقتصاد اليابان نمواً في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي بوتيرة أعلى بكثير من التقديرات الأولية.

العريان يفضل احتفاظ المستثمرين بالسيولة في ظل معضلة التجارة

يرى الخبير الاقتصادي محمد العريان أن الأوضاع التجارية بمثابة المعضلة الرئيسية أمام الأسواق مع الإشارة لتفضيل الاحتفاظ بالسيولة كونه يمنح المستثمرين المرونة.

جولدمان ساكس: الذهب سيقفز إلى 1600 دولار في العام المقبل

أبقى بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لسعر الذهب عالمياً عند 1600 دولار للأوقية في غضون الثلاثة والستة والـ12 شهراً القادمة.

الفنلندية "سانا مارين" تتجه لتصبح أصغر رئيس وزراء في العالم

وقع الاختيار على الفنلندية "سانا مارين" لتكون في قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مما يمهد الطريق أمام صاحبة الـ34 عاماً لتصبح أصغر رئيس وزراء في العالم.

مبيعات الأسلحة حول العالم تواصل الصعود وسط سيطرة أمريكية

ارتفعت مبيعات أكبر 100 شركة أسلحة حول العالم في العام الماضي، مع حقيقة أن الولايات المتحدة تستحوذ على أول 5 مراكز.

وفاة قاهر التضخم الأمريكي "بول فولكر"عن عمر 92 عاماً

توفى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق "بول فولكر" في منزله أمس الأحد عن عمر يناهز 92 عاماً.

"يو.بي.إس": الانتخابات الرئاسية تشكل أكبر خطر على الأسواق الأمريكية بـ2020

يرى محلل في بنك "يو.بي.إس" أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستشكل خطراً على الأسواق في الولايات المتحدة خلال العام المقبل وليس تحقيقات مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

تقرير: مورجان ستانلي يخطط لخفض 1500 وظيفة عالمياً

كشف تقرير صحفي أن بنك "مورجان ستانلي" يعتزم خفض نحو 1500 وظيفة على مستوى العالم بما في ذلك العديد من المديرين التنفيذيين.

اقتصاد المملكة المتحدة يفشل في النمو قبيل الانتخابات العامة

فشل اقتصاد المملكة المتحدة في النمو على عكس توقعات المحللين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع استعداد البلاد للانتخابات العامة.

مبيعات السيارات في الصين تواصل الهبوط للشهر السابع عشر

تراجعت مبيعات السيارات في السوق الصيني للشهر السابع عشر على التوالي خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مع استمرار التحديات العالمية.

"أنجلو أمريكان"تعتزم خفض إنتاج الماس مع أزمة الصناعة

خفضت شركة " أنجلو أمريكان" خططها لتعدين الماس خلال العامين المقبلين، بعد تراجع المبيعات في عام 2019 وسط أزمة واسعة في صناعة الماس.

ترامب رداً على اتهامات الديمقراطيين: "مثيرة للسخرية وغير صحيحة"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات مجلس النواب له بشأن إساءة استخدام السلطة بأنها غير صحيحة ومثيرة للسخرية.

"بوينج" تتجه لأدنى معدل تسليم سنوي للطائرات منذ 2008

تتجه شركة "بوينج" لتسجيل أدنى معدل تسليم للطائرات خلال العام الجاري منذ 2008 مع تراجع التسليمات بنحو 50 بالمائة في الـ11 شهراً الماضية.

رئيس الأرجنتين: لن نتمكن من سداد الديون حتى ينمو الاقتصاد

قال رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز إن الأرجنتين غير قادرة على سداد ديونها في ظل الظروف الحالية وتحتاج إلى نمو الاقتصاد مرة أخرى قبل الوفاء بالتزاماتها.

بلاك روك: انتهاء عصر المكاسب الاستثنائية في الأسواق العالمية

ترى أكبر شركة لإدارة الأصول حول العالم أن عوائد العام الحالي المسجلة في أسواق الأسهم العالمية والتي تتجاوز 10 بالمائة سيكون من الصعب تحقيقها في عام 2020، في ظل وضع "التوقف" للتيسير الكمي من قبل البنوك المركزية.

إنتاج أوبك من النفط يتراجع خلال نوفمبر بقيادة السعودية

تراجع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خلال الشهر الماضي، بقيادة السعودية و7 دول أخرى خفضت إمداداتها من الخام.

الاحتياطي الفيدرالي يقرر بالإجماع تثبيت الفائدة الأمريكية

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة الأمريكية وفقاً لتوقعات المحللين، مشيراً إلى أن المسار الحالي للسياسة النقدية مناسباً لدعم النمو الاقتصادي.

رئيس الفيدرالي: لن نرفع الفائدة حتى يتسارع التضخم..والتوقعات الاقتصادية إيجابية

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك سوف يتخذ الإجراءات اللازمة إذا حدث تغيراً كبيراً في التوقعات الاقتصادية، مضيفاً أنه لن يرفع الفائدة حتى يتسارع التضخم نحو الهدف.

وكالة الطاقة: قرار أوبك والحلفاء لن يكبح فائض النفط

تعتقد وكالة الطاقة الدولية أن أسواق النفط العالمية ستظل تواجه فائضاً من الخام في العام المقبل، حتى إذا نفذت منظمة أوبك وحلفاؤها قرار تعميق مستويات خفض الإنتاج المعلن مؤخراً بشكل كامل.

تركيا تواصل خفض معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

قرر البنك المركزي في تركيا خفض معدل الفائدة الرئيسي بنحو 200 نقطة أساس، في محاولة لدعم تعافي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.

الصين تشهد أكبر حالة تعثر عن سداد الديون في 20عاماً

شهدت الصين تعثر أحد تجار السلع الرئيسيين عن سداد سندات مقومة بالدولار، لتكون أكبر حالة فشل لسداد ديون من قبل شركة حكومية فيما يزيد عن عقدين.

المركزي الأوروبي يثبت معدل الفائدة في أول اجتماع بقيادة لاجارد

قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير، في أول اجتماع تحت قيادة رئيسة البنك الجديدة "كريستين لاجارد".

أبرز10 تصريحات لـ"كريستين لاجارد" في أول مؤتمر صحفي بالمركزي الأوروبي

حددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة "كريستين لاجارد" المسار الذي يعتزم البنك أن يسلكه في الفترة المقبلة، وسط التأكيد على مراجعة استراتيجية السياسة النقدية وضرورة انضمام سياسات أخرى لمسار دعم الاقتصاد.

"جي.بي.مورجان" يوصي بشراء الأسهم والابتعاد عن الذهب في 2020

أوصى بنك "جي.بي.مورجان" بشراء الأسهم عن السندات في عام 2020 مع اكتساب الاقتصاد العالمي الزخم، لكنه يراهن على هبوط الذهب.

روسيا تخفض معدل الفائدة للمرة الخامسة في 2019

قررت روسيا خفض معدل الفائدة الرئيسي بنحو 25 نقطة أساس في خطوة تتوافق مع التوقعات، ليكون الخفض الخامس في تكاليف الاقتراض خلال عام 2019.

محدث.. حزب المحافظين بقيادة جونسون يفوز بأكبر أغلبية منذ 1987

تمكن رئيس وزراء بريطانيا ورئيس حزب المحافظين بوريس جونسون من الفوز بأغلبية في الانتخابات العامة التي أجريت بالأمس، ما يمهد الطريق أمام صفقة البريكست.

سعر البلاديوم يتجاوز أعلى مستوى في تاريخ الذهب

يواصل معدن البلاديوم الصعود لمستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم، ليتجاوز أعلى سعر سجله الذهب في تاريخه.

ترامب يعلن تفاصيل المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق بلاده على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين، مع إلغاء التعريفات المخطط دخولها حيز التنفيذ في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

اللجنة القضائية بمجلس النواب تمرر إجراءات مساءلة ترامب لتصويت عام

وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب على الاتهامين الأساسيين في تحقيقات مساءلة الرئيس دونالد ترامب ليكونا في طريقهما إلى تصويت عام بمجلس النواب.

جولدمان ساكس: حركة تصحيحية للأسهم الأمريكية حال فوز الديمقراطيين بالانتخابات

قال محلل في بنك "جولدمان ساكس" إن الأسهم الأمريكية ستكون على موعد مع حركة تصحيحية كبيرة حال اكتساح الديمقراطيين للانتخابات في 2020.