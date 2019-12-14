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محدث.. حكم مخفف على "البشير" بقضية النقد الأجنبي

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محدث.. حكم مخفف على "البشير" بقضية النقد الأجنبي محدث.. حكم مخفف على "البشير" بقضية النقد الأجنبي

مباشر: أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير، اليوم السبت، حكماً مخففاً على الرئيس السابق، عمر البشير.

وقررت المحكمة السودانية، سجن البشير عامين بقضية الفساد المالي والتعامل غير الشرعي في النقد الأجنبي، وفقاً لبث تليفزيوني لقناة "سكاي نيوز".

ونوهت المحكمة، إلى أن سيتم إيداع الرئيس السابق عمر البشير في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة أمواله في قضية حيازة النقد الأجنبي.

وأوضحت المحكمة، أن البشير سيقضي عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي ولن يدخل السجن لبلوغه سن السبعين.

وانطلقت جلسة النطق بالحكم على الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم، في تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ والتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي.

ووفقاً لبث مباشر للتلفزيون السوداني، وصول الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى قاعة المحكمة في الخرطوم لحضور جلسة النطق بالحكم عليه.

وكانت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير، قد حددت اليوم 14 ديسمبر/كانون الأول القادم موعدا للنطق بالحكم في الاتهامات الموجهة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير والمتعلقة بالتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي.

كما حددت المحكمة الرابع والعشرين الحالي موعدا لإيداع مرافعة الاتهام الختامية والثامن من ديسمبر القادم موعدا لمرافعة الدفاع.

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