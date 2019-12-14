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انطلاق جلسة النطق بالحكم على الرئيس السوداني السابق عمر البشير

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انطلاق جلسة النطق بالحكم على الرئيس السوداني السابق عمر البشير انطلاق جلسة النطق بالحكم على الرئيس السوداني السابق عمر البشير

 

مباشر: انطلقت جلسة النطق بالحكم على الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم السبت، في تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ والتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي.

ووفقاً لبث مباشر للتلفزيون السوداني، وصول الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى قاعة المحكمة في الخرطوم لحضور جلسة النطق بالحكم عليه.

وكانت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير، قد حددت اليوم 14 ديسمبر/كانون الأول القادم موعدا للنطق بالحكم في الاتهامات الموجهة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير والمتعلقة بالتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي.

كما حددت المحكمة الرابع والعشرين الحالي موعدا لإيداع مرافعة الاتهام الختامية والثامن من ديسمبر القادم موعدا لمرافعة الدفاع.

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