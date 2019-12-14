ولي عهد السعودية يرأس مجلس إدارة "القدية للاستثمار"

الرياض - مباشر: اعتمد صندوق الاستثمارات العامة في السعودية التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار" برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضح بيان صندوق الاستثمارات العامة، صدر أمس بوقت متأخر، أن المجلس الجديد لـ"القدية" سيضم في عضويته الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، والأمير بدر بن عبد الله الفرحان.

كما ينضم لعضوية لمجلس إدارة "القدية" أيضا وزير الإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد بن عقيل الخطيب، وإبراهيم بن محمد السلطان، وفهد بن عبدالمحسن الرشيد، والمهندس فيصل بافرط، والدكتور راكان الحارثي.

وأكد بيان صندوق الاستثمار، أن التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار" يتوافق مع توجهات المشروع المستقبلية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق مشروع "القدية" ليكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون ومعلماً يضم أكثر من 300 مرفق مختلف، ووجهة للشباب السعودي، ومدينة نابضة بالحياة تقع على موقع متميز غرب العاصمة السعودية الرياض تبلغ مساحتها 334 كيلومتراً مربعاً.

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