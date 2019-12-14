أخبار عاجلة

مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مصر والسعودية توقعان اتفاقية ترتيبات شؤون الحج للموسم القادم

Google+ Print
مصر والسعودية توقعان اتفاقية ترتيبات شؤون الحج للموسم القادم مصر والسعودية توقعان اتفاقية ترتيبات شؤون الحج للموسم القادم

 

القاهرة - مباشر: وقعت المملكة العربية مع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج للموسم القادم.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة، أمس الجمعة، أن وزير الحج والعمرة، محمد صالح بن طاهر بنتن، استقبل في مكتبه بمكة المكرمة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية، رئيس مكتب شؤون الحجاج بمصر اللواء أشرف مسلم جاويش.

وأفاد البيان، أن اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية مصر العربية، كما عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية مصر بموسم حج 1441هـ.

ووقع وزير الحج والعمرة، ومساعد وزير الداخلية المصري رئيس مكتب شؤون حجاج مصر اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي في ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من مصر وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج.

ترشيحات

"التخطيط": مصر أكبر اقتصاد في المنطقة مصر.. فتح باب الحجز بمشروع "شارع شباب الشروق" بشروط مصر.. إعادة فتح ميناء شرم الشيخ بعد تحسن الأحوال الجوية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر

من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر

من مصر | حلقة خاصة مع مولانا د. علي جمعة وحوار حول النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر (حلقة كاملة)

من مصر | حلقة خاصة مع مولانا د. علي جمعة وحوار حول النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر (حلقة كاملة)

من مصر | الجيش الليبي يوقف سفينة تركية تسللت للمياه الإقليمية وتحمل علم "غرينادا"

من مصر | الجيش الليبي يوقف سفينة تركية تسللت للمياه الإقليمية وتحمل علم "غرينادا"

مساء dmc - "مدفعوش المصروفات".. مدرسة تنشر أسماء طالبات على فيس بوك

مساء dmc - "مدفعوش المصروفات".. مدرسة تنشر أسماء طالبات على فيس بوك