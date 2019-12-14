مصر والسعودية توقعان اتفاقية ترتيبات شؤون الحج للموسم القادم

القاهرة - مباشر: وقعت المملكة العربية السعودية مع مصر اتفاقية ترتيبات شؤون الحج للموسم القادم.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة، أمس الجمعة، أن وزير الحج والعمرة، محمد صالح بن طاهر بنتن، استقبل في مكتبه بمكة المكرمة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية، رئيس مكتب شؤون الحجاج بمصر اللواء أشرف مسلم جاويش.

وأفاد البيان، أن اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية مصر العربية، كما عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية مصر بموسم حج 1441هـ.

ووقع وزير الحج والعمرة، ومساعد وزير الداخلية المصري رئيس مكتب شؤون حجاج مصر اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي في ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من مصر وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج.

ترشيحات