بالفيديو : إحراق خيمة اعتصام وسط بيروت بدعوى الترويج للتطبيع

جي بي سي نيوز :- أقدم عدد من الشبان، مساء الأربعاء، على إحراق إحدى خيام الاعتصام وسط بيروت، بدعوى إنها شهدت ندوة روجت للتطبيع مع إسرائيل.

وبحسب مراسلة الأناضول، أقدم شبان مجهولون على إلقاء زجاجات حارقة على خيمة "الملتقى" بساحة الشهداء، دون وقوع إصابات.

ووصلت قوات مكافحة الشغب بعد أن تمّ الاعتداء على الخيمة وإحراقها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، شهدت الخيمة، الثلاثاء، شجاراً خلال محاضرة تناولت كلاماً حول "حياد ​لبنان​" ما أدى إلى وقوع مشادات وفض الندوة.

وبحسب بعض الشبان الرافضين لوجود الخيمة، فإن الندوة تناولت ملف التطبيع مع ​إسرائيل​، دون أن يتسن للأناضول التأكد من ذلك.

ولا توجد علاقات رسمية بين لبنان وإسرائيل، وشنت الأخيرة حربين ضد لبنان الأولى في 1982، في حين أعلنت الحرب الثانية في 2006.

واتهمت إسرائيل إيران مؤخرا، على لسان عدد من مسؤوليها، بدعم "حزب الله" اللبناني في إقامة مصانع للصواريخ، وسط تحذيرات من استخدام تلك الاتهامات في تبرير حرب إسرائيلية جديدة على لبنان.

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تشهد مدن لبنانية عدة بينها العاصمة بيروت، احتجاجات شعبية تطالب بمحاسبة من يصفهم المحتجون بالفاسدين داخل السلطة واستعادة الأموال المنهوبة.



