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محدث.. "ناسداك" يرتفع لمستوى قياسي بالختام ليسجل مكاسب أسبوعية

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محدث.. "ناسداك" يرتفع لمستوى قياسي بالختام ليسجل مكاسب أسبوعية محدث.. "ناسداك" يرتفع لمستوى قياسي بالختام ليسجل مكاسب أسبوعية

مباشر: أغلق مؤشرا "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" للأسهم الأمريكية جلسة اليوم الجمعة عند مستويات قياسية مع إعلان واشنطن وبكين الاتفاق بشأن الصفقة التجارية الجزئية، لتسجل "وول ستريت" مكاسب أسبوعية.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع إلغاء التعريفات الأمريكية التي كان من المقرر دخولها حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وبموجب الاتفاق، ستقوم الصين بشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية ولكن الرسوم الجمركية الحالية على الصين بنحو 25 بالمائة ستبقى كما هى.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد أن التعريفات الجمركية المطبقة على الصين حالياً ستكون وسيلة ضغط عليها للسعى نحو التفاوض بشأن المرحلة الثانية من الصفقة التجارية.

وفي التطورات السياسية، تمكن حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون الفوز بأكبر أغلبية منذ عام 1987 في الانتخابات العامة التي عُقدت أمس الخميس، مما يسهل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر لها في 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ولكن بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، بينما ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بأكبر وتيرة في 6 أشهر.

وعند الختام، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند 28135 نقطة، بعد أن وصل خلال التعاملات إلى 28290 نقطة لأول مرة في تاريخه، فيما حقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.4 بالمائة.

كما استقر "ستاندرد آند بورز" عن أعلى مستوى على الإطلاق والبالغ 3168 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7 بالمائة.

وزاد "ناسداك" وحيداً بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 8734 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه، كما ارتفع بنحو 0.9 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

وبحلول الساعة 9:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.191.

مباشر (اقتصاد)

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