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عضو بالفيدرالي: تخفيضات الفائدة ستعزز نمو الاقتصاد الأمريكي في 2020

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عضو بالفيدرالي: تخفيضات الفائدة ستعزز نمو الاقتصاد الأمريكي في 2020 عضو بالفيدرالي: تخفيضات الفائدة ستعزز نمو الاقتصاد الأمريكي في 2020

مباشر: قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن تخفيضات معدل الفائدة التي قام بها البنك المركزي هذا العام وضعت الاقتصاد الأمريكي على الطريق الصحيح لتحقيق نمو قوي في عام 2020.

وأضاف "جون ويليامز" خلال حديث له في نيويورك، اليوم الجمعة: "سوق الإسكان ينتعش بالفعل في الولايات المتحدة من حيث كان قبل عام، والإنفاق الاستهلاكي قوي للغاية".

وتابع ويليامز:"مع التعديلات التي أجريناها بالفعل، وخفض معدل الفائدة جعلنا الاقتصاد على قاعدة قوية للغاية ومستدامة، من أجل تحقيق نمو جيد في العام المقبل".

وفي اجتماع الأسبوع الجاري، قرر الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير بعد خفضها 3 مرات في العام الجاري لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

وقال ويليامز إن بعض المخاطر التي دفعت الفيدرالي إلى خفض تكاليف الاقتراض تبدو الآن أقرب إلى الحل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة والصين الاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، كما أدى الفوز الحاسم للمحافظين في الانتخابات العامة إلى دعم إتمام البريكست بصفقة في موعده.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنحو 2 بالمائة في عام 2020  وأن يعود التضخم إلى ما يقرب من هدف الـ2 بالمائة خلال العام المقبل أو نحو ذلك.

مباشر (اقتصاد)

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