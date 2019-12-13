بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة تجدد تفويض "الأونروا" الفلسطينية

مباشر: جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة، تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين "أونروا" لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وقررت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تمديد التفويض لوكالة أونروا حتى 30 حزيران/يونيو عام 2023، بأغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقاً لوكالة أنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت البعثة الدائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، أن الجمعية العامة اعتمدت بناء على توصية اللجنة الرابعة التابعة لها والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، عددا من القرارات التي تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وحول القرارات المتعلقة ببند وكالة الأونروا، اعتمدت الجمعية العامة قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين"، وهو قرار تمديد ولاية الأونروا، بأغلبية 170 دولة لصالح القرار، ومعارضة 2 إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 9 دول عن التصويت.

كما اعتمدت الجمعية العامة قرار "النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في يونيو/حزيران 1967 وأعمال القتال التالية"، بأغلبية 162 صوتاً لصالح القرار، ومعارضة 7 دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع 11 دولة عن التصويت.

كما تم اعتماد قرار "عمليات وكالة الأونروا" بأغلبية 167 صوتا لصالح القرار، ومعارضة 6 دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع 7 دول عن التصويت.

واعتمدت الجمعية العامة قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" بأغلبية 163 صوتا لصالح القرار.

واعتمدت الجمعية العامة قرار "أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة" بأغلبية 81 لصالح القرار، ومعارضة 13 دولة، من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع 80 دولة عن التصويت.

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