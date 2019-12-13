محدث.. نايمكس يتجاوز 60 دولاراََ للمرة الأولى منذ منتصف سبتمبر

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، ليصعد "نايمكس" أعلى 60 دولاراً للمرة الأولى في 3 أشهر مع التطورات التجارية الإيجابية ليحقق مكاسب أسبوعية.

وتأتي المكاسب في الذهب الأسود بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده توصلت إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين وهو ما أكدته بكين قبل ذلك.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إلغاء التعريفات الأمريكية المخطط دخولها حيز التنفيذ يوم 15 ديسمبر/كانون الأول مقابل شراء الصين المزيد من المنتجات الأمريكية.

كما تلقى الخام الدعم أيضاً مع تزايد آمال إتمام البريكست على خلفية فوز كبير لحزب المحافظين الحاكم في الانتخابات العامة.

وفي سياق آخر، ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة لأول مرة في 8 أسابيع.

وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة عن 1.5 بالمائة مسجلاً 60.07 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي.

وحقق الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 1.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 1.5 بالمائة ليصل إلى 65.18 دولار للبرميل.