ترامب: التعريفات المتبقية على الصين ستدفعها لاستمرار المحادثات التجارية

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التعريفات الجمركية المتبقية على الصين سوف تدفعها للسعى نحو المرحلة الثانية من الصفقة التجارية.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة: "الصين تريد بدء محادثات بشأن المرحلة الثانية للصفقة التجارية على الفور وهذا ما نريده".

وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق من اليوم توصل واشنطن وبكين لاتفاق بشأن الصفقة التجارية الجزئية مع إلغاء التعريفات الأمريكية التي كانت ستدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، مقابل شراء الصين المزيد من المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة.

ولكن أوضح الرئيس الأمريكي أن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمائة على السلع الصينية ستظل كما هى.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه من المحتمل أن تشتري الصين بقيمة 50 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأمريكية بعد أن أعلنت واشنطن وبكين عن الاتفاق التجاري الأولي.