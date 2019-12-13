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"تبون": لا عفو عن الفاسدين..ودستور جديد للجزائر بصلاحيات أقل للرئيس

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مباشر: أكد رئيس الجزائر المنتخب أنه لن يعفو عن المتورطين في الفساد، مشيراً إلى تنفيذ إصلاحات عميقة بالدستور الجديد.

وقال عبد المجيد تبون في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أنه سيعمل على تقليص صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد، مضيفاً "وأخلق توازن بين مؤسسات الدولة".

وأكد الرئيس الجديد للجزائر، أنه مع حرية الصحافة إلى أقصى حد.

ونوه عبد المجيد تبون، إلى أن هناك وزراء بعمر 25 سنة سيكونون في تشكيل الجديدة.

وقال تبون رداً على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حوار بين السلطة والشعب في الجزائر، إنه لن يجيب على تصريحاته مشيراً "أنا لا أعترف إلا بالشعب الجزائري، أنا مستعدّ للحوار مع أي كان".

وتابع: "أولوياتنا هي النهوض بالاقتصاد ووضع حدّ لتقهقر الاقتصاد والقدرات المالية للبلاد، لا يمكننا الانشغال بالسياسة عن الاقتصاد، فالمواطن يتخوف على مصير قوته اليومي، وأنا أعد بآليات لعودة أموال الدولة في ظرف قصير من الداخل والخارج".

 وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجمهورية الجزائرية، انتخاب عبدالمجيد تبون رئيساً للجمهورية الجزائرية، خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس.        

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