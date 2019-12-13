محدث.. الذهب يربح 9 دولارات عند التسوية ليحقق مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب بنحو 9 دولارات عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع التطورات التجارية، ليسجل مكاسب أسبوعية.

ويأتي صعود المعدن الأصفر مع خسائر قوية للدولار الأمريكي قبل أن يتحول للارتفاع خلال التعاملات مع تركيز المستثمرين على الصفقة التجارية الجزئية بين الصين والولايات المتحدة.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة التجارية الجزئية وإلغاء التعريفات الأمريكية المقررة على السلع الصينية بداية من الأحد المقبل على أن تظل الرسوم الأخرى بنسبة 25 بالمائة كما هى.

ومن جهة أخرى، حقق حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون أكبر أغلبية منذ عام 1987 في الانتخابات العامة مما يمهد الطريق أمام إتمام صفقة البريكست في موعدها المحدد 31 يناير/كانون الثاني.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية بأكبر وتيرة في 6 أشهر، كما صعدت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لكن بأقل من المتوقع.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.90 دولار ليصل إلى 1481.20 دولار للأوقية.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، ارتفع المعدن الأصفر بنحو 1.1 بالمائة أو ما يعادل 16 دولاراً.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة أو ما يعادل 7.20 دولار ليسجل 1477.02 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 97.189، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران الماضي.