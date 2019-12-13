وزير إماراتي يعلق على تسجيل أرامكو أكبر قيمة سوقية بالعالم

أبوظبي - مباشر: علق وزير الدولة للشؤون الخارجية للإمارات، أنور قارقاش، على تربع شركة أرامكو على صدارة قائمة أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية.

وقال أنور قارقاش، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "تربع أرامكو الصدارة كالشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية إنجاز لرؤية السعودية المستقبلية بامتياز".

وتابع الوزير الإماراتي: "كما أنه مفخرة لنا جميعا في الخليج، حسابات الرياض والسوق تغلبت على الرياح المعاكسة وتشكيك المشككين، نسعد بنجاحات السعودية ونعدها روافع لاقتصاد المنطقة".

واصل سهم أرامكو السعودية، نشاطه الإيجابي في ثاني جلساته بالسوق السعودي، أمس الخميس، ليقترب من حده الأعلى، وسط قفزة بالسيولة.

وسجل السهم ارتفاعا نسبته 9.4 في المئة، بحلول الساعة 11:20 بتوقيت السعودية، أمس، ليصل إلى 38.55 ريال، لتتخطى قيمة الشركة تريليوني دولار.

وتوقع وزير الطاقة السعودي، أن تتجاوز قيمة شركة أرامكو تريليوني دولار، بعد الطرح الأخير لأسهمها.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع "أوبك" في فيينا مؤخراً، إن شركة أرامكو ستتجاوز على الأرجح قيمة التريليوني دولار التي استهدفها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت شركة أرامكو، أن طرح أرامكو جمع 25.6 مليار دولار، محددة سعر النهائي لسهمها عند 32 ريالاً.

وأفادت بيانات لوكالة "بلومبيرج"، أن طرح أرامكو تجاوز الرقم القياسي المسجل في عام 2014 لشركة علي بابا الصينية، والذي بلغ حينها 25 مليار دولار.

ونوهت الوكالة إلى أن سوفت بنك جاء في الترتيب الثالث بقائمة أكبر الطروحات على مستوى العالم، حيث جمع أكثر من 20 مليار دولار في عام 2018.

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