محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للارتفاع عالمياً مع التطورات التجارية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع مقابل سلة من العملات الرئيسية من أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران الماضي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع التركيز على تفاصيل الصفقة التجارية.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين الاتفاق على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع إلغاء التعريفات المخطط دخولها حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

لكن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمائة على السلع الصينية ستظل قائمة كما هي من أجل الضغط على الصين للتفاوض على المرحلة الثانية من الصفقة التجارية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع، بينما ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بأكبر وتيرة في 6 أشهر.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.1 بالمائة ليصعد اليورو إلى 1.1121 دولار.

في حين استقر الدولار أمام العملة اليابانية ليسجل 109.29 ين.

بينما فقدت الورقة الخضراء حوالي 1.3 بالمائة من قيمتها أمام الجنيه الإسترليني، لتصعد العملة البريطانية إلى مستوى 1.3332 دولار.

وكانت نتائج الانتخابات البريطانية أظهرت فوز حزب المحافظين بأغلبية الأمر الذي يمهد الطريق أمام تمرير صفقة البريكست ومن ثم إتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد.

وفي نفس التوقيت، تراجع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.08 بالمائة ليسجل 0.9842 فرنك.

وبالنسبة لمؤشر الدولار الرئيسي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية فارتفع بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 97.219 بعد أن سجل مستوى 96.71 في وقت سابق من التعاملات.

وكانت الورقة الخضراء سجلت مستوى 96.719 في وقت سابق من التعاملات، وهي أدنى قراءة منذ أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي.