جولدمان ساكس: حركة تصحيحية للأسهم الأمريكية حال فوز الديمقراطيين بالانتخابات

مباشر: قال محلل في بنك "جولدمان ساكس" إن الأسهم الأمريكية ستكون على موعد مع حركة تصحيحية كبيرة حال اكتساح الديمقراطيين للانتخابات في 2020.

وأضاف "تيموثي مو"، الرئيس المشارك للبحوث الكلية في آسيا بالبنك خلال تعليقات مع "سي.إن.بي.سي" الأمريكية اليوم الجمعة: "حدوث نتيجة ديمقراطية كاملة، حيث يؤمن الحزب الرئاسة وكذلك مجلسي الكونجرس من شأنه أن يجعل الإلغاء الجزئي أو الكامل للتخفيضات الضريبية التي تمت الموافقة عليها في عام 2017 أمراً مرجحًا للغاية".

وتابع "مو" أنه إذا حدث ذلك، فسوف تنخفض أرباح شركات ستاندرد آند بورز بنحو 12 بالمائة تقريبًا حال إلغاء التخفيض الضريبي بالكامل، وهذا بدوره قد يؤدي إلى حركة تصحيحية كبيرة في أسواق الولايات المتحدة.

وحققت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية للغاية في العام الجاري مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 26 بالمائة تقريبًا حتى الآن.

وأوضح المحلل أن السوق من المحتمل أن يواجه بعض التحديات وأبرز ثلاثة تواريخ مهمة يجب على المستثمرين إدراكها وهي، 3 مارس/أذار يوم الانتخابات الأولية، ويوم 13 يوليو/تموز حيث إعلان الديمقراطيين رسمياً لمرشحهم على منصب الرئاسة ونائب الرئيس، بالإضافة إلى يوم الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2020.