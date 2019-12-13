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المنصات الأمريكية للتنقيب عن النفط ترتفع لأول مرة بـ8 أسابيع

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المنصات الأمريكية للتنقيب عن النفط ترتفع لأول مرة بـ8 أسابيع المنصات الأمريكية للتنقيب عن النفط ترتفع لأول مرة بـ8 أسابيع

مباشر: ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة لأول مرة في 8 أسابيع، في حين تراجعت منصات الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، ارتفاع منصات التنقيب عن النفط الأمريكي بمقدار 4 منصات خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم لتسجل 667 منصة.

في حين تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 4 منصات لتصل إلى 129 منصة.

وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 1.5 بالمائة ليصل إلى 60.07 دولار للبرميل.

فيما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.6 بالمائة إلى 65.24 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 1.1 بالمائة إلى 2.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

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