محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى منذ 2015

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في 4 سنوات ونصف عند ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع الاتفاق على الصفقة التجارية الجزئية وآمال إتمام البريكست، لتحقق مكاسب أسبوعية.

وارتفعت أسهم السفر والترفيه بنحو 3.7 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية، كما صعد قطاع التجزئة 2.9 بالمائة مع إغلاق كافة القطاعات في النطاق الأخضر.

وتلقت الأسهم الأوروبية الدعم مع التفاؤل بشأن صفقتي التجارة والبريكست، خاصة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والصين الاتفاق على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية والذي من شأنه إلغاء التعريفات الأمريكية المقرر على بكين بداية من الأحد المقبل في مقابل شراء الصين للمزيد من المنتجات الأمريكية.

وبالعودة إلى أوروبا، فإن حزب المحافظين الحاكم بقيادة بوريس جونسون تمكن من الفوز في الانتخابات العامة بنحو 364 مقعداً، محققاً أكبر أغلبية منذ عام 1987 وهو ما يعزز فرص تمرير صفقة البريكست.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.1 بالمائة ليصل إلى 412.02 نقطة وهو أعلى مستوى منذ مايو/آيار 2015 ليحقق مكاسب أسبوعية بنحو 1.4 بالمائة.

كما زاد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً 7353.4 نقطة، ليرتفع بنسبة 1.6 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

فيما شهد مؤشر "داكس" الألماني" زيادة 0.5 بالمائة ليسجل 13282.7 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.9 بالمائة.

أما مؤشر "كاك" الفرنسي، فسجل ارتفاعاً بنحو 0.6 بالمائة ليرتفع إلى 5919.02 نقطة، ليحقق صعوداً بنحو 0.8 بالمائة على الصعيد الأسبوعي.

وبحلول الساعة 5:17 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليصل إلى 1.1123 دولار.