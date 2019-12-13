أخبار عاجلة

مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مع اعتبار المنتجات الخليجية وطنية..السعودية تُقر لائحة تفضيل المحتوى المحلي

Google+ Print
مع اعتبار المنتجات الخليجية وطنية..السعودية تُقر لائحة تفضيل المحتوى المحلي مع اعتبار المنتجات الخليجية وطنية..السعودية تُقر لائحة تفضيل المحتوى المحلي

 

الرياض - مباشر: أصدر مجلس الوزراء السعودي قرار رقم (245)، المتعلق باعتماد لائحة تفضيل المحتوى المحلي بالمملكة.

وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية - أم القرى - اليوم الجمعة، الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، بالصيغة المرافقة.

وأشار البند الثاني من القرار، إلى أنه على الجهات الحكومية عند إيقاع غرامة لمخالفة القرار أن تزيد مقدارها بما يتفق مع الحد الأدنى للغرامة الوارد في المادة (4) من القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس (الصيغة المعدلة).

وأكملت، أن ذلك دون التقيد بالحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة، وذلك إذا كان مقدار الغرامة المقررة بموجب أي من المادتين (التاسعة والعشرين) أو (الثلاثين) المشار إليهما أقل من الحد الأدنى للغرامة الوارد في المادة (4) من القواعد الموحدة المشار إليها.

وأكد البند الثالث، على التأكيد اعتبار المنتجات الخليجية منتجات وطنية.

وألمحت لوائح وأنظمة تفضيل المحتوى المحلي في المادة الثانية، إلى أنه "لا تخل أحكام اللائحة باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية المخولة لها نظاماً".

وفي إحدى بنود المادة الرابعة، بين اللوائح، ضرورة منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعرياً، وذلك بافتراض عروض المنشآت الأخرى أعلى نسبة (10 في المئة) مما هو مذكور في وثائق العرض، وذلك في جميع العقود - عدا عقود التوريد - التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.

ترشيحات

السعودية تُسند عقود تشغيل بميناء جدة لـ"موانئ دبي" و"البحر الأحمر"

يتضمن الاختصاصات.. الملك سلمان يُقر تعديل تنظيم هيئة المدن الاقتصادية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا