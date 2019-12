جوجل تدعم ميزة الترجمة الفورية في Assistant على الهواتف

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إطلاق ميزة جديدة ضمن مساعدها الرقمي Google Assistant تهدف إلى مساعدة المستخدمين على الترجمة بين اللغات عن طريق توجيه الأوامر الصوتية.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “يلجأ المسافرون بالفعل إلى Assistant للحصول على المساعدة في البحث والتحقق من الرحلات الجوية والعثور على توصيات المطاعم المحلية والمزيد”. وأضافت: “لمنحك المزيد من المساعدة أثناء رحلتك، بدأت ميزة الترجمة الفورية الخاصة بـ Assistant، وهي (وضع المترجم الفوري) Interpreter Mode، في الظهور اليوم على هواتف أندرويد، وآي أو إس المزودة بـ Assistant في جميع أنحاء العالم”.

وأوضحت الشركة أنه لبدء الترجمة عن طريق وضع المترجم الفوري الجديد، يكفي أن يقول المستخدم “هاي جوجل، كن مترجم اللغة الألمانية خاصتي” Hey Google, be my German translator، أو “هاي جوجل، ساعدني في تكلم الإسبانية” Hey Google, help me speak Spanish، ليرى ويسمع بعدئذ المحادثة مترجمة على الهاتف.

وبعد كل ترجمة، قد يعرض Google Assistant “ردودًا ذكيةً” Smart Replies تشمل اقتراحات تهدف إلى تسهيل الاستجابة بسرعة دون الحاجة للكلام، الأمر الذي من شأنه تسريع المحادثات.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وأوضحت جوجل أن (وضع المترجم) يستطيع الترجمة بين 44 لغة، بما في ذلك العربية، ولأنه مدمج في تطبيق المساعد الرقمي Assistant، فهو موجود أصلًا على هواتف أندرويد التي تستخدم Assistant. وللوصول إليه على هواتف آي أو إس، يكفي أن ينزل المستخدم تطبيق المساعد الرقمي على آيفون. مع الإشارة إلى أن الخدمة الجديدة تتيح الترجمة سواء عن طريق الكلام أو الكتابة.