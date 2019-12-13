فيسبوك تطلق تأثيرات خاصة بفيلم Star Wars الجديد في مسنجر

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الخميس أنه أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق التراسل الفوري التابع لها (مسنجر) Messenger الاحتفال بالعرض الأولي لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker من خلال الموضوع، والتفاعلات، والملصقات، وتأثيرات الواقع المعزز الخاصة بالفيلم.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي في تدوينة: “لقد تعاونا أيضًا مع ديزني لإنشاء نسخة محدودة من تأثيرات الواقع المعزز التي ستجعلك تشعر وكأنك جزء من فيلم الحركة المجَرِّي عندما تجري مكالمات فيديو عبر مسنجر، وتلتقط صورًا باستخدام كاميرا مسنجر”.

وأضافت فيسبوك أن تأثير سرعة الضوء Lightspeed Effect سوف يسمح للمستخدمين بالسفر إلى عالم جديد كليًا، ومع تأثير Cockpit Effect سيكون بالإمكان السفر عبر المجرات.

وأوضحت الشركة أنه يمكن تفعيل موضوع الدردشة الخاص بفيلم (حرب النجوم) الجديد من خلال فتح دردشة مسنجر، ثم النقر على اسم الدردشة في الزاوية العليا لفتح الإعدادات، ثم اختيار (موضوع) theme، حيث يمكن العثور على موضوع Star Wars.

هذا ويمكن تنزيل تطبيق مسنجر على أجهزة أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، كما يمكن تنزيله لأجهزة آبل المحمولة من خلال متجر آب ستور.