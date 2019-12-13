أخبار عاجلة

مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

البنك الدولي: مانحون يوافقون على تقديم 23مليار دولار للدول الفقيرة

Google+ Print
البنك الدولي: مانحون يوافقون على تقديم 23مليار دولار للدول الفقيرة البنك الدولي: مانحون يوافقون على تقديم 23مليار دولار للدول الفقيرة

مباشر: قال البنك الدولي إن 52 دولة ومانحين آخرين تعهدوا بتقديم 23.5 مليار دولار في شكل أموال جديدة لأفقر دول العالم، لتصل موارد صندوق التنمية الدولية إلى حزمة قياسية تبلغ 82 مليار دولار.

وأضاف رئيس البنك الدولي "ديفيد مالباس"  في بيان صادر اليوم الجمعة: "نسعى إلى تحقيق نتائج إنمائية جيدة تحقق المزيد من النمو وتخفف حدة الفقر وتحقيق نتائج أفضل فيما يتعلق بعدم المساواة في الثروة بين الجنسين وتغير المناخ والصراع والعنف والتحول الاقتصادي".

وتابع "مالباس" بأن موارد المؤسسة الدولية للتنمية ستدعم حوالي 500 مليون شخص في 74 دولة حيث يعيش ثلثي فقراء العالم.

وأوضح البنك الدولي أن 6 دول جديدة انضمت إلى هذا الجهد، ويمكن أن تحذو حذوها بلدان أخرى في الأسابيع المقبلة.

والمؤسسة الدولية للتنمية هي واحدة من أكبر مصادر تمويل مكافحة الفقر المدقع في أفقر بلدان العالم، وتوفر قروضًا بفائدة منخفضة أو منحًا للدول للمشاريع والبرامج التي تعزز النمو الاقتصادي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار