البنك الدولي: مانحون يوافقون على تقديم 23مليار دولار للدول الفقيرة

مباشر: قال البنك الدولي إن 52 دولة ومانحين آخرين تعهدوا بتقديم 23.5 مليار دولار في شكل أموال جديدة لأفقر دول العالم، لتصل موارد صندوق التنمية الدولية إلى حزمة قياسية تبلغ 82 مليار دولار.

وأضاف رئيس البنك الدولي "ديفيد مالباس" في بيان صادر اليوم الجمعة: "نسعى إلى تحقيق نتائج إنمائية جيدة تحقق المزيد من النمو وتخفف حدة الفقر وتحقيق نتائج أفضل فيما يتعلق بعدم المساواة في الثروة بين الجنسين وتغير المناخ والصراع والعنف والتحول الاقتصادي".

وتابع "مالباس" بأن موارد المؤسسة الدولية للتنمية ستدعم حوالي 500 مليون شخص في 74 دولة حيث يعيش ثلثي فقراء العالم.

وأوضح البنك الدولي أن 6 دول جديدة انضمت إلى هذا الجهد، ويمكن أن تحذو حذوها بلدان أخرى في الأسابيع المقبلة.

والمؤسسة الدولية للتنمية هي واحدة من أكبر مصادر تمويل مكافحة الفقر المدقع في أفقر بلدان العالم، وتوفر قروضًا بفائدة منخفضة أو منحًا للدول للمشاريع والبرامج التي تعزز النمو الاقتصادي.