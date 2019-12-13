توضيح من "التقاعد" السعودية بشأن إجراءات رفع قيمة المعاش للمستفيدين

الرياض – مباشر: نفت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية، الأخبار المتداولة بشأن ضرورة تقديم طلب من قبل المستفيدين لرفع إجمالي ما يصرف لهم من المعاش التقاعدي بعد تناقص عدد المستفيدين المستمرين بالصرف.

وقالت المؤسسة في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، إن رفع إجمالي ما يصرف من المعاش التقاعدي بعد تناقص عدد المستفيدين يتم تلقائياً من النظام الآلي ودون الحاجة لتقديم أي طلب للمؤسسة، حيث يضمن النظام بأن لا يقل إجمالي المعاش المخصص للمستفيدين بالصرف عن 50 في المئة من المعاش المستحق، أو عن الحد الأدنى 1.985 ريال.

وأكدت المؤسسة في بيانها، أن المعاش التقاعدي ينتقل للمستفيدين المحددين بالنظام بعد وفاة صاحب المعاش، ويوزع بينهم بالتساوي، شرط ألا يقل إجمالي المعاش التقاعدي الذي يخصص لجميع المستفيدين عن 50 في المئة، من المعاش المستحق، أو عن الحد الأدنى.

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