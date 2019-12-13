السعودية تُسند عقود تشغيل بميناء جدة لـ"موانئ دبي" و"البحر الأحمر"

الرياض – مباشر: وافقت اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل بالسعودية، على توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، مع شركتي موانئ دبي العالمية، ومحطة بوابة البحر الأحمر.​

وقال بيان صحفي للهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اليوم الجمعة، إن تلك المبادرة تأتي تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقعتها "موانئ" في فبراير/ شباط الماضي، بما يحقق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وأضاف البيان أنه سيتم خلال هذا الشهر توقيع عقود إسناد وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT).

وأردف البيان: "يمثل هذا النوع من العقود خطوة متقدمة ترمي من خلالها الهيئة العامة للموانئ إلى تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص؛ لتعظيم وتطوير قدرات الموانئ السعودية ورفع طاقاتها الاستيعابية وخدماتها التنافسية".

وأكد البيان أنه سيكون لعقود الإسناد أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد الوطني للمملكة، ينتج عن تدفق الاستثمارات التي سيتمّ من خلالها، فضلاً عن مساهمتها في تبنّي أفضل ممارسات التشغيل.

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