أخبار عاجلة

مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السعودية تُسند عقود تشغيل بميناء جدة لـ"موانئ دبي" و"البحر الأحمر"

Google+ Print
السعودية تُسند عقود تشغيل بميناء جدة لـ"موانئ دبي" و"البحر الأحمر" السعودية تُسند عقود تشغيل بميناء جدة لـ"موانئ دبي" و"البحر الأحمر"

الرياض – مباشر: وافقت اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل بالسعودية، على توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، مع شركتي موانئ دبي العالمية، ومحطة بوابة البحر الأحمر.​

وقال بيان صحفي للهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اليوم الجمعة، إن تلك المبادرة تأتي تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقعتها "موانئ" في فبراير/ شباط الماضي، بما يحقق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية 2030.

وأضاف البيان أنه سيتم خلال هذا الشهر توقيع عقود إسناد وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل  (BOT).

وأردف البيان: "يمثل هذا النوع من العقود خطوة متقدمة ترمي من خلالها الهيئة العامة للموانئ إلى تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص؛ لتعظيم وتطوير قدرات الموانئ السعودية ورفع طاقاتها الاستيعابية وخدماتها التنافسية".

وأكد البيان أنه سيكون لعقود الإسناد أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد الوطني للمملكة، ينتج عن تدفق الاستثمارات التي سيتمّ من خلالها، فضلاً عن مساهمتها في تبنّي أفضل ممارسات التشغيل.

 

ترشيحات

مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ترتفع بأقل من التوقعات

من الوزارة إلى "المُرادية".. 12معلومة عن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

الإمارات تبحث فرص التعاون في الصناعات العسكرية مع إندونيسيا

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر