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لبنان.. بري يطالب بسرعة حسم الملف الحكومي

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لبنان.. بري يطالب بسرعة حسم الملف الحكومي لبنان.. بري يطالب بسرعة حسم الملف الحكومي

جي بي سي نيوز :- أبدى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الأربعاء، مخاوفه حيال مستقبل البلاد، في ظل استمرار الأزمة الحالية، مطالبا بسرعة حسم الملف الحكومي.

نقل ذلك عنه النائب علي بزي، عضو كتلة حركة "أمل" النيابية التي يرأسها الأول، في حديثه للصحفيين عقب انتهاء لقاء الأربعاء النيابي.

وشدد بري على أن ما تمر به البلاد، يستوجب "حسم الملف الحكومي، تكليفا وتأليفا"، لافتا إلى عقد جلسة قريبة لمناقشة وإقرار موازنة 2020 بعد أن شارفت اللجنة المختصة من الانتهاء من إعدادها.

واعتبر بري انعقاد مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان، في باريس، "إشارة قوية إلى أن المجتمع الدولي يهتم بلبنان واستقراره وأمنه أكثر من بعض اللبنانيين".

ويشهد لبنان تدهورا اقتصاديا، في ظلّ تراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تشهد طرابلس ومدن أخرى، خاصة العاصمة بيروت، احتجاجات شعبية تطالب بمحاسبة من يصفهم المحتجون بالفاسدين داخل السلطة واستعادة الأموال المنهوبة.

ولم تتمكن القوى السياسية حتى الآن من التوافق على تكليف شخصية بتشكيل المقبلة، منذ أن أجبرت الاحتجاجات حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ويصر المحتجون على تشكيل حكومة تنكوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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