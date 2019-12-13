الصين: الولايات المتحدة أكبر صانع للأزمات في العالم

مباشر: وصف وزير الخارجية الصيني الولايات المتحدة بأنها "أكبر صانع لمشاكل العالم" مهدداً بقطع "الأيدي السوداء" في ظل دعمها للاحتجاجات في هونغج كونج.

وتأتي تصريحات كبير الدبلوماسيين الصينيين في الوقت الذي تخرج فيه إشارات عن اتفاق الولايات المتحدة والصين بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قبل دخول تعريفات أمريكية ضد بكين حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وقال "وانج يي" في مؤتمر في بكين اليوم الجمعة :"شنت الولايات المتحدة هجمات متعمدة وتشهيرًا ضد الصين وسيادتها الإقليمية وكرامتها الوطنية ومصالحها الأساسية"، إلى حد أن الولايات المتحدة تبدو شاعرةً "بجنون العظمة تقريبًا"، وفقاً لوكالة "أسيوشيتد برس"

وجاءت تعليقات وزير الخارجية الصيني مع الدعم الأمريكي للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروعي قانون مررهما الكونجرس ويدعمان الاحتجاجات.

وقال الوزير: "نحن على استعداد لحل التناقضات والخلافات مع الولايات المتحدة من خلال الحوار والمناقشات القائمة على المساواة والاحترام المتبادل ، لكننا لن نقبل أبداً فرض عقوبات أحادية الجانب أو التسلط".