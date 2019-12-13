أخبار عاجلة

مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الصين: الولايات المتحدة أكبر صانع للأزمات في العالم

Google+ Print
الصين: الولايات المتحدة أكبر صانع للأزمات في العالم الصين: الولايات المتحدة أكبر صانع للأزمات في العالم

مباشر: وصف وزير الخارجية الصيني الولايات المتحدة بأنها "أكبر صانع لمشاكل العالم" مهدداً بقطع "الأيدي السوداء" في ظل دعمها للاحتجاجات في هونغج كونج.

وتأتي تصريحات كبير الدبلوماسيين الصينيين في الوقت الذي تخرج فيه إشارات عن اتفاق الولايات المتحدة والصين بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قبل دخول تعريفات أمريكية ضد بكين حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وقال "وانج يي" في مؤتمر في بكين اليوم الجمعة :"شنت الولايات المتحدة هجمات متعمدة وتشهيرًا ضد الصين وسيادتها الإقليمية وكرامتها الوطنية ومصالحها الأساسية"، إلى حد أن الولايات المتحدة تبدو شاعرةً "بجنون العظمة تقريبًا"، وفقاً لوكالة "أسيوشيتد برس"

وجاءت تعليقات وزير الخارجية الصيني مع الدعم الأمريكي للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد على مشروعي قانون مررهما الكونجرس ويدعمان الاحتجاجات.

وقال الوزير: "نحن على استعداد لحل التناقضات والخلافات مع الولايات المتحدة من خلال الحوار والمناقشات القائمة على المساواة والاحترام المتبادل ، لكننا لن نقبل أبداً فرض عقوبات أحادية الجانب أو التسلط".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري

ازدياد عدد المؤيدين لفوز ترامب بفترة جديدة

ازدياد عدد المؤيدين لفوز ترامب بفترة جديدة