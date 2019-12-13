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اللجنة القضائية بمجلس النواب تمرر إجراءات مساءلة ترامب لتصويت عام

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اللجنة القضائية بمجلس النواب تمرر إجراءات مساءلة ترامب لتصويت عام اللجنة القضائية بمجلس النواب تمرر إجراءات مساءلة ترامب لتصويت عام

مباشر: وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب على الاتهامين الأساسيين في تحقيقات مساءلة الرئيس دونالد ، ليكون الاتهام في طريقه إلى تصويت عام بمجلس النواب.

ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب الأمريكي في القضيتين الأساسيتين في مساءلة ترامب وهما إساءة استخدام السلطة وعرقة الكونجرس خلال الأسبوع المقبل

وصوتت اللجنة القضائية اليوم الجمعة، بشكل منفصل على كل من التهمتين بأغلبية أصوات 23 مقابل 17 صوتاً لكل منهما.

وكان الرئس الأمريكي وصف اتهامات الديمقراطيين بأنها غير صحيحة ومثيرة للسخرية، مشيراً إلى أنه سوف ينتصر على تلك الاتهامات في مجلس الشيوخ الذي يحكمه الجمهوريون.

وبشكل كبير سيصبح ترامب هو ثالث رئيس أمريكي يتم مساءلته في مجلس النواب بعد أندرو جونسون في عام 1868 وبيل كلينتون في عام 1998.

مباشر (اقتصاد)

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