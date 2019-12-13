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ترامب يعلن تفاصيل المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين

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من: سالي إسماعيل

مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد اتفاق بلاده على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين، مع إلغاء التعريفات المخطط دخولها حيز التنفيذ في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "لقد اتفقنا على مرحلة أولى كبيرة للغاية من الصفقة التجارية مع الصين".

وأضاف أن الصين وافقت على تغييرات هيكلية عديدة بالإضافة إلى شراء كميات هائلة من المنتجات الزراعية والطاقة والسلع المصنعة  الأمريكية، بالإضافة إلى الكثير غير ذلك.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمائة على المنتجات الصينية ستظل قائمة كما هي.

وتابع: "لكن زيادة التعريفات العقابية المخطط سريان مفعولها يوم 15 ديسمبر/كانون الأول لن يتم فرضها".

وأرجع السبب في ذلك إلى "حقيقة أننا أبرمنا الصفقة".

وأضاف ترامب أن الجانبين سوف يبدأن على الفور المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة التجارية بدلاً من الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية في 2020.

وكتب: "هذه صفقة رائعة للجميع، شكرا لكم".

مباشر (اقتصاد)

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