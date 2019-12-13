الصين: توصلنا إلى اتفاق بشأن الصفقة الجزئية مع واشنطن

مباشر: قال مسؤولون صينون إنهم توصلوا مع الولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن نص المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، لتكون في طريقها نحو التوقيع في أسرع وقت ممكن.

وقال نائب وزير التجارة وانغ شوين في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بموجب الاتفاقية ستلغى الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على السلع الصينية على مراحل، وهي أولوية بالنسبة لبكين.

كما ذكر "هان جون" نائب وزير الزراعة والشؤون الريفية إن بكين ستزيد المشتريات الزراعية الأمريكية بشكل كبير، رغم أنه لم يحدد حجمها.

وأضاف المسؤولون الصينيون أن الصفقة تشمل الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والسلع الزراعية والخدمات المالية وتوسيع التجارة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل بلاده لصفقة تجارية مبدئية مع الصين، من شأنها إلغاء الرسوم الجمركية المقرر فرضها في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.