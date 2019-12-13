محدث.. الأسهم الأمريكية تعود للمستويات القياسية بعد تصريحات صينية

مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للصعود إلى مستويات قياسية خلال جلسة اليوم الجمعة، مع إعلان الصين اتفاقها مع واشنطن على حل الخلاف التجاري.

وأعلن نائب وزير التجارة الصيني اليوم توصل بلاده لاتفاق ينهي الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن التوقيع الرسمي سيتم قريباً.

وكانت"وول ستريت" قد استهلت جلسة اليوم على هبوط بعد تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ينفي فيها تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن الصفقة التجارية مع الصين خاطئة.

ويترقب المستثمرون مدى إمكانية إلغاء أو تأجيل تعريفات أمريكية بنسبة 15 بالمائة على سلع صينية بقيمة 160 من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وفي التطورات السياسية، تمكن حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون الفوز بأكبر أغلبية منذ عام 1987 في الانتخابات العامة التي عُقدت أمس الخميس، مما يسهل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر لها في 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ولكن بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، بينما ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بأكبر وتيرة في 6 أشهر.

وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 28223 نقطة، بعد أن وصل في وقت سابق من التعاملات إلى 28290 نقطة لأول مرة في تاريخه.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3179 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وزاد "ناسداك" بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 8757 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.091.