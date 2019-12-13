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ترامب: تقرير "وول ستريت جورنال" بشأن الصفقة التجارية خاطئ تماماً

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من: أحمد شوقي

مباشر: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد صحيفة "وول ستريت جورنال" بنشر تقرير خاطئ بشأن الصفقة التجارية المحتملة مع الصين.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "تقرير وول ستريت جورنال عن الصفقة مع الصين خاطئ تماماً، خاصة فيما يتعلق بالتعريفات".

ولم يحدد ترامب التقرير المقصود للصحيفة الأمريكية، كما لم يوضح القضايا غير الصحيحة فيما يتعلق بالصفقة التجارية المحتملة مع بكين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت تقريراً نسبته لمصادر بالأمس يشير إلى أن ترامب وافق على اتفاقية تجارية محدودة مع بكين من شأنها أن تتخلى واشنطن عن التعريفات الحالية على السلع الصينية وتلغي الرسوم الجديدة المقرر أن تصبح سارية يوم الأحد كجزء من صفقة لتعزيز مشتريات الصينيين من السلع الزراعية الأمريكية والحصول على تنازلات أخرى.

وكان تقرير صحفي آخر، أشار إلى توقيع الصفقة التجارية الجزئية بين الصين والولايات المتحدة.

وفي تصريحات له بالأمس، ذكر الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تقترب جداً من التوصل لصفقة تجارية كبيرة مع الصين.

مباشر (اقتصاد)

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