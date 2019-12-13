السعودية..تعديل إجراءات الترخيص لمزوالة أنشطة أبرزها توزيع الكهرباء وتحلية المياه

الرياض - مباشر: اعتمد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المكلف، عبدالرحمن بن علي المهنا، تعديل وثيقة قواعد وإجراءات التراخيص لبعض الأنشطة والتي تتضمن توزيع الكهرباء وتحلية المياه .

ونشرت الجريدة الرسمية للمملكة -أم القرى - اليوم الجمعة، القرار رقم 126 للمحافظ عبدالرحمن بن علي المهنا، والذي تتضمن اعتماد تعديل وثيقة قواعد وإجراءات التراخيص الصادرة بالقرار الإداري رقم 66-429، لتكون وفق الصيغة المرافقة.

ونوه القرار في بنده الثاني، إلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به من تاريخ نشره.

ونص البند الثالث، على أن "يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه".

وأوضحت الوثيقة المنشورة في الجريدة الرسمية، أنه من ضمن الأنشطة التي تسري عليها القواعد (معالجة مياه صرف صحي، توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وتحلية مياه البحر).

وشددت الأحكام التوضيحية العامة للإجراءات، على ضرورة التزام أي شخص يزاول أي نشاط من الأنشطة الواردة في الوثيقة أن يكون حاصلاً على رخصة أو إعفاء أو تصريح من الهيئة يخوله مزاولة النشاط.

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