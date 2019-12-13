الأسهم الأمريكية تتراجع من مستويات قياسية في المستهل

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مستوياتها القياسية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع عودة عدم اليقين بشأن ملف التجارة.

وهبطت "وول ستريت" بعد تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ينفي فيها تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن الصفقة التجارية مع الصين خاطئة.

وأنهى الرئيس الأمريكي بتصريحاته حالة التفاؤل بشأن الصفقة التجارية والتي هيمنت على الأسواق بعد العديد من التقارير الصحفية التي تشير إلى اتفاق الولايات المتحدة والصين بشأن الصفقة الجزئية بل أشارت بعض الأنباء إلى توقيعها.

ويأتي عدم اليقين بشأن الصفقة التجارية قبل دخول تعريفات أمريكية بنسبة 15 بالمائة على سلع صينية بقيمة 160 حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

ودفع التفاؤل التجاري مؤشرا "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" ليسجلا مستويات قياسية عند إغلاق جلسة أمس.

وفي التطورات السياسية، تمكن حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون الفوز بأكبر أغلبية منذ عام 1987 في الانتخابات العامة التي عُقدت أمس الخميس، مما يسهل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر لها في 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ولكن بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، بينما ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بأكبر وتيرة في 6 أشهر.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 28103.5 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3163.6 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 8711.1 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 96.943.