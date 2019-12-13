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أسعار الواردات الأمريكية ترتفع بأكبر وتيرة في 6 أشهر

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أسعار الواردات الأمريكية ترتفع بأكبر وتيرة في 6 أشهر أسعار الواردات الأمريكية ترتفع بأكبر وتيرة في 6 أشهر

مباشر: ارتفعت الواردات في الولايات المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأكبر وتيرة في 6 أشهر، بقيادة تكاليف الوقود.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار الواردات ارتفع بنحو 0.2 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع هبوط 0.4 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار الواردات الأمريكية سوف تنمو بنحو 0.2 بالمائة خلال نفس الفترة.

وانخفضت أسعار الواردات في الولايات المتحدة خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 1.3 بالمائة، وهي أقل وتيرة هبوط سنوي منذ مايو/آيار 2019.

بينما ارتفعت أسعار واردات الوقود بنحو 2.6 بالمائة في الشهر الماضي مقارنة مع هبوط 2.5 بالمائة خلال الشهر السابق له.

وفيما يتعلق بأسعار الواردات الأمريكية من غير الوقود، فتراجعت بنسبة 0.1 بالماغئة خلال الشهر الماضي للمرة الرابعة على على التوالي.

وعلى صعيد أسعار الصادرات الأمريكية فشهدت ارتفاعاً بنحو 0.2 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد هبوط بنحو 0.1 بالمائة في أكتوبر/تشرن الأول مع زيادة أسعار الصادرات الزراعية بنحو 2.2 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 1:56 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 96.891.

مباشر (اقتصاد)

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