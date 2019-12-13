مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ترتفع بأقل من التوقعات

مباشر: ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع تباطؤ مبيعات السيارات والبنزين.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 0.2 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع زيادة 0.4 بالمائة خلال الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة الأمريكية سوف تصعد بنسبة 0.5 بالمائة خلال الشهر الماضي.

فيما ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية والتي تستثني أسعار السيارات و قطع الغيار بنحو 0.1 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع زيادة قدرها 0.2 بالمائة خلال الشهر السابق له.

وزادت مبيعات السيارات وقطع الغيار بنحو 0.5 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع صعود 1 بالمائة في الشهر السابق له.

فيما ارتفعت مبيعات محطات البنزين بنسبة 0.7 بالمائة في الشهر الماضي، مقارنة مع زيادة قدرها 1.7 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

أما على أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد حول العالم ارتفعت بنسبة 3.3 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.

وبحلول الساعة 1:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 96.862.