"ساما" تناقش تحديات التعاملات المصرفية الإسلامية وتطوير سوق المال

الرياض – مباشر: ناقشت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تطوير السوق المالية، وتعقيدات سوق رأس المال الجريء في الشرق الأوسط، والتحديات التي تواجه التعاملات المصرفية الإسلامية.

جاء ذلك خلال مشاركة "ساما" في مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط، بنسخته العاشرة، والذي يتم تنظيمه لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وفقا لبيان الموقع الرسمي لـ"ساما"، اليوم الجمعة.

وقال محافظ النقد العربي، إن مناقشة مثل تلك الموضوعات تصبّ بشكل مباشر في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي الذي يحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة للمملكة، وبما يحقق رؤيتها المتمثلة في رؤية المملكة 2030.

ولفت أحمد بن عبدالكريم الخليفي، إلى أن مؤسسة النقد ركزت على الاستثمار في مواردها البشرية من خلال التدريب والتطوير المكثف، الذي يتناسب مع تطورات القطاع المالي والتغيرات المحلية والعالمية.

وأكد محافظ "ساما"، أن المؤسسة قدمت دعماً كاملاً لبرامج الابتعاث للدراسات العليا في الجامعات المتميزة عالمياً، مبيناً أن عدد المتخرجين من هذا البرنامج منذ إطلاقه حتى هذا العام بلغ 165 اقتصادياً سعودياً.

يذكر أن المؤتمر ينظمه معهد المحللين الماليين المعتمدين العالمي CFA Institute بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين، ويشهد مشاركة أكثر من 600 شخصية من قادة الفكر وخبراء القطاع المالي والاستثمار وأهم الجهات الفاعلة في السوق من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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