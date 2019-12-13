إئتلاف محلي ودولي للعناية بالحيوانات العاملة في البترا

جى بي سي نيوز :- نظمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الخميس، جلسة عمل تشاركية خاصة بإدارة وتنظيم الحيوانات العاملة داخل مدينة البترا الأثرية.

وشارك في الجلسة التي رعاها رئيس السلطة الدكتور سليمان الفرجات؛ عدد من المنظمات والجمعيات المحلية والدولية التي تُعنى بالرفق بالحيوان والقطاع السياحي في البترا، وناقشت الواقع والتحديات، ووضعت خطط عمل مشتركة لتحسين واقعها وتنظيم عمل الحيوانات في محمية البترا الأثرية.

وأكد الفرجات أن الجلسة جاءت إيماناً من السلطة بالشراكة الدائمة والمستدامة بين كافة الفئات المحلية والوطنية والدولية فيما يخص الرفق بالحيوان والعناية بالحيوانات، وتقديم الرعاية المناسبة لها، في موقع تراث عالمي ووجهة سياحية عالمية كمدينة البترا، ما يتطلب جهودا أكبر، وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكافة الجهات.

وكشف الفرجات عن نية السلطة وبالتشارك مع الشركاء عن إطلاق أول ائتلاف لحماية الحيوانات العاملة في البترا، وسيتم تمويله من قبل السلطة والشركاء المحليين والدوليين، كما ناقشت الجلسة دور كل جهة تجاه الحيوانات العاملة داخل الموقع الأثري، وتحديد الأدوار سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة؛ مع بيان طبيعة دور كل جهة.

وشارك في الورشة متصرف لواء البترا منصور العلاوين ومندوب الشرطة السياحية والشرطة البيئية وإذاعة الأمن العام وعدد من المنظمات الدولية أبرزها جمعية "سبانا" للرفق بالحيوان، ومنظمة "بيتا" لحقوق الحيوان، ومنظمة "فور بوز" ومؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين، ووزارة الزراعة الأردنية ووزارة السياحة وعدد من الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى جمعية أصحاب الرواحل، والقطاع السياحي في البترا.