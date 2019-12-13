احتياطي تركيا من النقد الأجنبي يرتفع 770 مليون دولار بأسبوع

مباشر: ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا بنحو 770 مليون دولار بنهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، مع زيادة في احتياطيات البنك المركزي من الذهب أيضاً.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي التركي، اليوم الجمعة، أن إجمالي احتياطيات البنك من النقد الأجنبي صعد إلى مستوى 79.046 مليار دولار بنهاية الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري مقارنة مع 78.274 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

ويعني ذلك زيادة 772 مليون دولار في احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي خلال أسبوع بعد أن كان تعرض للهبوط الأول في ثلاثة أسابيع بنهاية الشهر الماضي.

في حين زادت قيمة احتياطات البنك المركزي من الذهب إلى 26.823 مليار دولار في الأسبوع الماضي بعد أن كانت تقف عند 26.475 مليار دولار في الأسبوع السابق له.

وبالنسبة لكافة احتياطيات المركزي التركي والتي تضم احتياطيات النقد الأجنبي والذهب معاً، فبلغت خلال الأسبوع الماضي 105.869 مليار دولار مقابل 104.749 ملياردولار المسجلة في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

أما على أساس سنوي، فإن إجمالي احتياطيات تركيا كانت أعلى بنحو 16.64 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما كان الاحتياطي يبلغ 90.764 مليار دولار.

يجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي في تركيا قرر خفض معدل الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية بالأمس للمرة الرابعة على التولي.

وبحلول الساعة 12:37 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 5.7943 ليرة.