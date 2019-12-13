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سعر البلاديوم يتجاوز أعلى مستوى في تاريخ الذهب

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من: سالي إسماعيل

مباشر: يواصل معدن البلاديوم الصعود لمستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليتجاوز أعلى سعر سجله الذهب في تاريخه.

وتأتي المستويات القياسية التي يسجلها المعدن الأبيض واحدة تلو الأخرى بسبب العجز في الإمدادات، الأمر الذي جعله يرتفع حوالي 5 بالمائة في الأسبوعي الحالي حتى الآن.

كما يتأثر المعدن بشكل إيجابي من إغلاق مناجم البلاديوم لكبار المنتجين في جنوب أفريقيا على خلفية استمرار أزمة الكهرباء في البلاد.

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أداء البلاديوم في آخر 5 سنوات - (المصدر: وكالة بلومبرج)

وسجل المعدن الأبيض مستوى 1982.01 دولار للأوقية في وقت مبكر من التعاملات، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ويعني ذلك أن سعر البلاديوم كسر حاجز المستوى القياسي الذي سجله الذهب في تاريخه، عندما بلغ 1921.17 دولار للأوقية في عام 2011.

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أداء الذهب في آخر 5 سنوات - (المصدر: وكالة بلومبرج)

وبحلول الساعة 11:59 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر البلاديوم في التعاملات الفورية بأكثر من 2 بالمائة ليصل إلى 1980.46 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، فإن سعر التسليم الفوري لمعدن الذهب ارتفع بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليسجل 1471.19 دولار للأوقية.

وتتجاوز مكاسب البلاديوم في العام الحالي حتى الآن 50 بالمائة في حين أن الذهب ارتفع بنحو 14 بالمائة تقريباً في الفترة نفسها.

مباشر (اقتصاد)

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