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من الوزارة إلى "المُرادية".. 12معلومة عن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

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من الوزارة إلى "المُرادية".. 12معلومة عن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون من الوزارة إلى "المُرادية".. 12معلومة عن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

 

مباشر: أُسدل الستار على انتخابات الرئاسة الجزائرية، بإعلان فوز المرشح عبد المجيد تبون، اليوم، بمنصب رئيس الجمهورية، بعد حصوله على نسبة 58.15 في المئة من الأصوات، متبوعا بمرشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بنسبة 17،38 بالمائة.

وفي السطور التالية نرصد لكم 12 معلومة عن عبدالمجيد تبون أحدث ضيف قر رئاسة الجزائر "المرادية"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية "و ا ج".

1- ولد في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، عام 1945، بالمشرية ولاية النعامة في الجزائر، أي أنه يبلغ من العمر 74 عاما.

2- تخرج في المدرسة الوطنية للإدارة، اختصاص ومالية.

3- شغل عددًا الوظائف في إدارة الاقتصاد والمالية.

4- تولى منصب وزير منتدب بالجماعات المحلية (1991-1992 ).

5- شغل منصب وزير الاتصال والثقافة سنة 1999.

6- اُختير وزيرا للسكن والعمران في (2001-2002 )، وعاد لتولى مجددا نفس المنصب لنفس الوزارة 2012، التي توسعت في سنة 2013 لتشمل المدينة.

7- تقلد مهام وزير التجارة بالنيابة إثر مرض الوزير الراحل بختي بلعايب.

8- عُين وزيرا أولا منتصف عام 2017.

9- عقب الإعلان عن قبول ملف ترشحه، اعتبر تبون أن الانتخابات "هي وحدها الكفيلة بمواجهات التهديدات التي تترصد بالبلاد وهي تهديدات حقيقية وليست وهمية".

10- تعهد بحل جميع مشاكل أفراد الجالية الجزائرية بالخارج.

11- أكد أنه حال انتخابه رئيسا للجمهورية، سيعمل على فك العزلة عن كافة المناطق النائية للبلاد.

12- وعد بخلق استثمار حقيقي قادر على خلق الثروة ومناصب شغل في كافة ربوع البلاد.

ترشيحات

الجزائر تنتخب "عبد المجيد تبون" رئيسًا للجمهورية الجزائر تنتخب رئيسها من بين 5 مرشحين.

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