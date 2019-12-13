لبنان يُصدر أول ترخيص للتنقيب عن النفط

مباشر: أعلنت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إصدار وتسليم أول ترخيص لتجمع شركات "توتال" - "إيني" - "نوفاتيك" للتنقيب عن النفط والغاز في بلوك 4.

وأكدت، ندى بستاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أن هذا الحدث هو نتيجة الجهود المتراكمة خلال تولّي الوزراء السابقين منذ العام 2009، وكان أهمّها اعداد القوانين والمراسيم اللازمة، وإطلاق دورات التراخيص الأولى والثانية، وصولاً لتوقيع العقود بالبلوكين 4 و9.

ونوهت الوزير بأن حفر البئر، اليوم، سوف تقوم به السفينة التابعة لشركة Vantage والموجودة حاليًا في مصر، وسوف تتوجه إلى لبنان فور الانتهاء من هذه العملية.

وتابعت الوزيرة: "نتوقع وصول السفينة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2020، لافتة إلى أن عملية الحفر تستغرق نحو شهرين، يضاف إليها شهرين لتحليل المعطيات، ومعرفة إمكانية وجود استكشاف تجاري أو لا، علماً أن نسبة النجاح عالميًا هي 1 من أصل 3 آبار استكشافية.

وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك العمل سيؤدي إلى الحصول على معلومات مهمة عن النظام الجيولوجي البترولي في بحر لبنان، ما ينعكس ايجاباً على باقي البلوكات، وعلى دورة التراخيص الثانية.

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