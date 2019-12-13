محدث.. حزب المحافظين بقيادة جونسون يفوز بأكبر أغلبية منذ 1987

من: سالي إسماعيل

مباشر: تمكن رئيس وزراء بريطانيا ورئيس حزب المحافظين بوريس جونسون من الفوز بأغلبية في الانتخابات العامة التي أجريت بالأمس، ما يمهد الطريق أمام صفقة البريكست.

وبحسب النتائج المعلنة في وقت مبكر اليوم الجمعة، فإن حزب المحافظين الحاكم حصل على 364 مقعداً في البرلمان البريطاني من أصل 650 مقعداً، وذلك بالحصول على نسبة 43.6 بالمائة من الأصوات.

ومن أجل الفوز بأغلبية يجب تأمين 326 مقعداً في البرلمان.

وتعد نتائج التصويت تلك هي الأكبر في تاريخ حزب المحافظين منذ عام 1987، حيث حصد أغلبية 76 مقعداً.

كما تعتبر هذه المقاعد أعلى فارق ملحوظ عن حزب العمال المعارض بقيادة جيرمي كوربين والذي تمكن من تأمين 203 مقاعد، بنسبة 32.2 بالمائة من الأصوات.

ومن شأن ذلك أن يمنح جونسون أغلبية مريحة في مجلس العموم تمكنه من إتمام عملية البريكست بنهاية يناير/كانون الثاني بعد تمرير الصفقة من البرلمان.

أما الحزب القومي الأسكتلندي، فحصل على 48 مقعداً مع حقيقة أن نسبة مقاعدهم بلغت 3.9 بالمائة.

أما الحزب الديمقراطي الليبرالي فحصل على 11 مقعداً بحصة 11.5 بالمائة.

ويعتبر هذا التصويت هو الأول الذي يقام في فصل الشتاء منذ عام 1974 كما أنه الأول الذي يعقد في شهر ديسمبر/كانون الأول منذ عام 1923.

وبعد إعلان النتائج، توجه رئيس الوزراء البريطاني بالشكر لكل من شارك في التصويت عبر موقع "تويتر"، قائلاً: "نحن نشهد أفضل ديمقراطية في العالم".