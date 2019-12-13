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الجزائر تنتخب "عبد المجيد تبون" رئيسًا للجمهورية

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الجزائر تنتخب "عبد المجيد تبون" رئيسًا للجمهورية الجزائر تنتخب "عبد المجيد تبون" رئيسًا للجمهورية

مباشر: أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجمهورية الجزائرية، انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية، خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس.

وأضاف محمد شرفي، اليوم الجمعة، أن "تبون" حصل على نسبة 58.12 في المئة من إجمالي أصوات المشاركين في الانتخابات الرئاسية.

كانت الانتخابات الرئاسية الأولى في الجزائر بعد تنحي الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، انطلقت أمس الخميس في الداخل، بين 5 مرشحين، خاضوا حملة انتخابية دامت 22 يوماً، هم عبدالعزيز بلعيد، وعلي بن فليس، وعبدالقادر بن قرينة، وعبدالمجيد تبون، وعز الدين ميهوبي.

مباشر (اقتصاد)

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