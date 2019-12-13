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بعد الفوز بأغلبية..جونسون يطلب من ملكة بريطانيا تشكيل حكومة جديدة

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بعد الفوز بأغلبية..جونسون يطلب من ملكة بريطانيا تشكيل حكومة جديدة بعد الفوز بأغلبية..جونسون يطلب من ملكة بريطانيا تشكيل حكومة جديدة

من: سالي إسماعيل

مباشر: توجه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الجمعة إلى قصر باكنجهام من أجل لقاء الملكة إليزابيث الثانية، في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات العامة.

وكانت الانتخابات البريطانية التي عقدت بالأمس أظهرت تقدم حزب المحافظين الحاكم والذي يقوده جونسون بعد تأمين 364 مقعداً داخل البرلمان من أصل 650 مقعداً.

ويعني ذلك فوز حزب المحافظين بأغلبية 76 مقعداً في مجلس العموم، والتي كانت أفضل نتائج منذ عام 1987.

ومن المقرر أن يطلب جونسون من الملكة بشكل رسمي تشكيل حكومة جديدة.

وبعد الفوز، صرح جونسون بأن البلاد الآن ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير/كانون الثاني.

وتابع: "سوف نشهد إتمام عملية البريكست في الموعد المحدد، لا يوجد إذا، ولا يوجد لكن، ولا ربما".

وقال رئيس الوزراء: "ربما تكون قدمت صوتك لنا فقط، ولا تفكر في انتمائك.. وقد تأمل في العودة إلى حزب العمال في المرة المقبلة، وإذا كان الأمر كذلك، فأنا أقدر تلك الثقة".

وبحلول الساعة 11:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.7 بالمائة ليصل إلى 1.3386 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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