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ترامب يهنئ جونسون بأغلبية البرلمان ويتعهد بصفقة تجارية مع بريطانيا

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من: سالي إسماعيل

مباشر: هنأ الرئيس الأمريكي دونالد رئيس وزراء بريطانيا على فوز حزبه في الانتخابات، مع الإشارة للاستعداد إلى إبرام صفقة تجارية بين الجانبين.

وكتب ترامب في تغريدة خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "مبروك لبوريس جونسون على فوزه الكبير".

وكانت نتائج الانتخابات العامة التي عقدت في المملكة المتحدة بالأمس أظهرت فوز حزب المحافظين بأغلبية بعد حصوله على 363 مقعداً من أصل 650 مقعداً في البرلمان البريطاني.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "الآن أصبحت كل من بريطانيا والولايات المتحدة يتمتعان بالحرية في إبرام صفقة تجارية جديدة بعد البريكست.

وتابع: "هذه الصفقة لديها القدرة على أن تكون أكبر بكثير وأكثر ربحية من أيّ صفقة يمكن عقدها مع الاتحاد الأوروبي".

وينظر إلى نتائج الانتخابات البريطانية إلى أنها ستمكن البرلمان من تمرير صفقة البريكست وبالتالي يكون من الممكن إتمام عملية مغادرة عضوية الاتحاد الأوروبي بنهاية الشهر المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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