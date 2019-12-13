روسيا تخفض معدل الفائدة للمرة الخامسة في 2019

مباشر: قررت روسيا خفض معدل الفائدة الرئيسي بنحو 25 نقطة أساس، ليكون الخفض الخامس في تكاليف الاقتراض خلال عام 2019.

وأظهر بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أن البنك قرر خفض معدل الفائدة الرئيسي من 6.50 بالمائة إلى 6.25 بالمائة.

وتتوافق تلك الخطوة على نطاق واسع مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى خفض قدره 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة).

ويأتي قرار البنك بسبب التضخم السنوي والذي شهد تباطؤاً في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 3.5 بالمائة ثم إلى 3.4 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول (بحسب التقديرات حتى 9 ديسمبر/كانون الأول)، ليكون دون المستهدف البالغ 4 بالمائة.

وفي الوقت نفسه، ألمح المركزي الروسي أنه قد ينظر في مدى الحاجة إلى مزيد من الخفض في معدلات الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل بسبب تباطؤ التضخم.

وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية، أبقى المركزي الروسي على تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد خلال الفترة من عام 2020 إلى 2022 دون تغيير.

ويتوقع أن يتزايد النمو الاقتصادي في البلاد بشكل تدريجي من نطاق يتراوح بين 0.8 إلى 1.3 بالمائة في العام الحالي إلى نسبة تتراوح بين 2 إلى 3 بالمائة في عام 2022.

وبحلول الساعة 10:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.8 بالمائة لتهبط الورق الخضراء إلى 62.2249 روبل.