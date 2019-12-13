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الصين: ملتزمون بحل خلافات الصفقة التجارية مع واشنطن

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الصين: ملتزمون بحل خلافات الصفقة التجارية مع واشنطن الصين: ملتزمون بحل خلافات الصفقة التجارية مع واشنطن

مباشر: أكدت وزارة الخارجية الصينية التزامها بحل الخلافات المتعلقة بالاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، لكنها شددت على ضرورة أن تحقق الصفقة فوائد متبادلة.

وتأتي تلك التعليقات على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزراة "هوا تشونينغ" في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة رداً على سؤال بشأن الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة، نقلاً عن وكالة رويترز.

ويقترب الموعد النهائي لفرض تعريفات أمريكية على سلع صينية بقيمة 160 مليار دولار، والمحدد يوم 15 ديسمبر/كانون الأول، لكن تشير تقارير إعلامية إلى إمكانية تأجيل تلك المسألة أو حتى إلغاؤها.

وكانت وكالة بلومبرج أفادت بالأمس بأن الرئيس الأمريكي دونالد وقع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين مقابل وعود صينية بشراء المزيد من المنتجات الزراعية للولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

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