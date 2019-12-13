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وكالة: توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين واشنطن بكين

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وكالة: توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين واشنطن بكين وكالة: توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين واشنطن بكين

مباشر: أفاد تقرير حديث بأن الرئيس الأمريكي دونالد وقع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين، الأمر الذي من شأنه تفادي التعريفات المزمع تنفيذها في عطلة الأسبوع.

وقالت وكالة بلومبرج في تقرير نشرته أمس الخميس نقلاً عن مصادر مطلعة على المسألة، إن الصفقة التي تم تقديمها إلى ترامب من قبل المستشارين التجاريين تشمل وعوداً صينية بشراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية.

وأوضحت المصادر التي لم تفصح الوكالة عن هويتها أن الصفقة تشمل كذلك تخفيضات محتملة للرسوم القائمة حالياً على السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة.

وبحسب الوكالة، فإنه تم التوافق على الشروط لكن النص القانوني لم يتم وضع اللمسات النهائية المتعلقة به بعد.

وأشارت المصادر المطلعة على تلك الخطط إلى أنه من المتوقع الإعلان عن تلك التطورات اليوم الجمعة.

وكان من المقرر أن تدخل تعريفات أمريكية حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل على سلع صينية بقيمة 160 مليار دولار، لكن التوصل إلى صفقة يعني تأجيل أو إلغاء تلك الرسوم.

مباشر (اقتصاد)

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