الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً لأدنى مستوى منذ يونيو

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية لأدنى مستوى منذ يونيو/حزيران الماضي وذلك خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تطورات تجارية.

وتأثرت الورقة الخصراء سلباً من التعليقات الإيجابية من جانب كل من الولايات المتحدة والصين بشأن العلاقات بينهما والتي تؤكد إحراز مزيداً من التقدم في الصفقة التجارية.

وذكر تقرير نشرته وكالة بلومبرج أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين، وسط تعهدات بقيام بكين بشراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية.

وفي تقرير آخر نشرته وكالة رويترز نقلاً عن مصادر لم تسمها، أكدت أنه من المقرر تأجيل أو إلغاء التعريفات المخططة يوم 15 ديسمبر/كانون الأول.

ومن المقرر إعلان بيانات مبيعات التجزئة وأسعار الواردات في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 10:19 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.5 بالمائة ليصعد اليورو إلى 1.1183 دولار.

في حين ارتفع الدولار أمام العملة اليابانية بنحو 0.3 بالمائة، ليسجل 109.66 ين.

بينما فقدت الورقة الخضراء حوالي 1.9 بالمائة من قيمتها أمام الجنيه الإسترليني، لتصعد العدلة البريطانية إلى مستوى 1.3410 دولار.

وكانت نتائج الانتخابات البريطانية أظهرت فوز حزب المحافظين بأغلبية الأمر الذي يمهد الطريق أمام تمرير صفقة البريكست ومن ثم إتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد.

وفي نفس التوقيت، تراجع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 0.9823 فرنك.

وبالنسبة لمؤشر الدولار الرئيسي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية فانخفض بأكثر من 0.6 بالمائة ليسجل 96.799.

وكانت الورقة الخضراء سجلت مستوى 96.719 في وقت سابق من التعاملات، وهي أدنى قراءة منذ أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي.